Orietta Berti, Marcella Bella e Silvia Salemi tra gli ospiti della Festa di San Giuseppe

Stamattina, al Castello Chiaramonte, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. All’incontro erano presenti il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, l’assessore Angelo Airò Farulla, il presidente del comitato di San Giuseppe Roberto Cipolla, il presidente dell’Associazione Italiani in Europa e nel Mondo Giuseppe Arnone, Don Nino Gulli e Gerlando Stuto insieme a tutti i componenti del comitato di San Giuseppe e alla stampa.

La Chiesa del Rosario e piazza Cavour ospiterà, dal 24 agosto al 1° settembre, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Un programma ricco di momenti religiosi, tradizioni e spettacoli animerà la città per oltre una settimana. Si parte domenica 24 agosto alle 18.30 con la Santa Messa al Rosario, seguita dalla processione, dalla benedizione e dalla condivisione della tradizionale Minestra di San Giuseppe nei quartieri. Alle 19.30 è prevista la Messa alla Chiesa Madre, mentre alle 21.00 piazza Cavour accoglierà uno spettacolo di cabaret con Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia e Andrea Barone.



Lunedì 25 il pomeriggio sarà dedicato al torneo di calcio balilla e PlayStation categoria Junior – Memorial Palumbo Piccionello Lillo. Alle 18.30 e alle 20.00 si terranno le celebrazioni religiose, seguite alle 21.00 dal torneo di calcetto di solidarietà presso il campetto di San Giuseppe Artigiano. Martedì 26 toccherà invece alla categoria Senior dello stesso torneo. La giornata culminerà nella “Prima Notte Bianca di San Giuseppe” con danza sotto le stelle a cura di Simone Nolasco, ballerino del programma Amici di Maria De Filippi, e un percorso gastronomico e culturale tra il Castello, la Biblioteca e la Chiesa Madre, con degustazioni, mostre e l’immancabile Minestra di San Giuseppe.

Da mercoledì 27 a giovedì 28 proseguiranno le messe e le processioni. Giovedì sera, alle 21.00, si svolgerà la premiazione delle Eccellenze Italiane nel Mondo a cura dell’Associazione Italiani in Europa e nel Mondo, seguita alle 21.30 dal concerto di Silvia Salemi.



Venerdì 29 e sabato 30 saranno caratterizzati dalla raccolta del grano con cavalli bardati. Venerdì sera alle 21.30 è previsto un tributo a Michael Jackson, mentre sabato alla stessa ora il palco sarà per Orietta Berti.



La giornata clou sarà domenica 31 agosto, con le messe sin dalle prime ore dell’alba, la distribuzione gratuita del pane votivo accompagnata da carretti siciliani e bande musicali, l’arrivo in piazza Cavour per il tributo al Patriarca e l’esecuzione inedita dell’inno a San Giuseppe composto dal maestro Graziano Mossuto. In serata, alle 20.00, la concelebrazione con tutti i sacerdoti di Favara, seguita dalla processione per le vie della città e, alle 23.30, dallo spettacolo piromusicale curato dalla ditta Russo Giovanni. I festeggiamenti si chiuderanno lunedì 1° settembre con la Messa di ringraziamento alle 18.30 e il concerto di Marcella Bella alle 21.00, seguito dal sorteggio con numerosi premi.

