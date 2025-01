“Ospedale Comunità di Sciacca”: il sindaco Miccichè plaude all’operato del manager Asp Capodieci

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, rivolge apprezzamento verso l’operato del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, che, appena ieri, ha inaugurato a Sciacca un Ospedale di Comunità.

Miccichè afferma: “Tra le dotazioni tecniche e infrastrutturali, le stabilizzazioni del personale precario a rimedio soprattutto delle carenze organiche e logistiche, l’avvio di cantieri strategici di riqualificazione sanitaria e di rilancio operativo di ampio rilievo, come quello dell’area emergenza e pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, sono testimonianza concreta di una gestione, peraltro da poco tempo assunta, costruttiva ed efficace da parte del dottor Capodieci. Da ultimo, l’inaugurazione dell’Ospedale di Comunità a Sciacca rappresenta un’occasione e uno strumento essenziale per decongestionare gli spazi ospedalieri ordinari e il personale preposto. Si tratta infatti di punti di primo contatto con l’utenza, e quindi di valutazione medica e di eventuale smistamento. Confido con certezza in nuovi traguardi della gestione Capodieci”.