Pagamento aziende agricole colpite dalla siccità 2017

Il presidente Luigi Vecchio dichiara : “ Buone notizie per le aziende agricole colpite dalla “siccità 2017”. Dopo l’incontro avuto con il Dr. Vella, dirigente dell’ Ispettorato Agrario di Agrigento, apprendiamo che è stato pubblicato il decreto di liquidazione delle somme, pari a circa il 14% dell’intero importo determinato dalla istruttoria di ogni singola istanza.

Il decreto è stato inviato alla ragioneria, per poi procedere all’accreditamento delle somme al servizio IPA di Agrigento, il quale provvederà, si ritiene entro l’anno, alle liquidazioni.

In considerazione della insufficienza delle somme stanziate per potere pagare l’intero danno subito dalle aziende agricole, sto predisponendo, in qualità di Presidente di Acliterra Agrigento, una nota, indirizzata al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale all’agricoltura e a tutta la deputazione regionale agrigentina, con la quale chiederò il proprio impegno a far rimpinguare i capitoli di spesa relativi alle calamità per potere coprire interamente il fabbisogno, già determinato e comu nicato dagli uffici periferici preposti.

Ritengo che in questo momento ognuno deve fare il proprio dovere, in particolare la politica.

Il settore agricolo, nella sua fragilità, sta soffrendo più degli altri delle conseguenze dalla pandemia e, dunque, il riconoscimento delle spettanze dovute dalla pubblica amministrazione costituiscono ossigeno vitale per la sopravvivenza delle aziende agricole e delle loro famiglie. Noi ci siamo #Acliterra Agrigento#.



Il Presidente di Acli terra Sede Prov. Di Agrigento Luigi Vecchio