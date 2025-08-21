Pagano lascia i gialloblù alla vigilia del campionato: motivi familiari alla base della scelta

L‘ ASD CastrumFavara comunica la rescissione consensuale del contratto con Cosimo Pagano, per consentire al giocatore di ritornare in Calabria e stare vicino alla famiglia per esigenze di natura familiare.

“Lascio Favara a malincuore- ci dice Cosimo Pagano al termine del suo ultimo allenamento di ieri pomeriggio con i compagni- perché già in questo mese di preparazione precampionato ho capito subito l’ importanza della piazza. Dirigenza organizzata, staff tecnico di qualità, gruppo squadra già compatto. Purtroppo per importanti esigenze familiari che sono sopraggiunte devo necessariamente avvicinarmi a casa. Voglio ringraziare la società, il direttore sportivo Totò Catania e l’allenatore Pietro Infantino che quest’ estate mi hanno coinvolto in questo progetto. Purtroppo sono costretto a lasciare la maglia gialloblù proprio alla vigilia della stagione sportiva”.

Amarezza in entrambi i fronti. “Cosimo nel nostro mercato estivo- ci dice il direttore Sportivo Catania- ha rappresentato un punto fermo per la composizione della squadra. Purtroppo ci sono problemi ed esigenze che hanno la priorità ed abbiamo deciso la rescissione del contratto poiché il giocatore non poteva assicurare continuità di prestazioni. Già stiamo valutando altri profili per colmare questa partenza”.