Palazzetto “Antonio Giglia”, approvato il progetto esecutivo. Via alla sfida per il finanziamento da un milione di euro

L’amministrazione comunale di Favara compie un nuovo passo verso il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini. La Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del Palazzetto dello Sport “Antonio Giglia”, struttura da anni al centro delle richieste del mondo sportivo locale e simbolo di una riqualificazione attesa dall’intera comunità. Ad annunciarlo è l’assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, che parla di un momento importante per la città e di un vero e proprio cambio di passo rispetto al passato. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di candidare il progetto al bando nazionale “Sport e Periferie 2026”, puntando a ottenere un finanziamento che potrebbe raggiungere il milione di euro e consentire il recupero di una struttura considerata strategica per lo sviluppo dello sport e dell’aggregazione giovanile. Per l’assessore non si tratta soltanto di un intervento infrastrutturale, ma di un’azione concreta di rilancio sociale e urbano, frutto di un lavoro portato avanti negli ultimi anni dagli uffici comunali e dai tecnici coinvolti nella progettazione. Nel suo intervento, Airò Farulla ha inoltre rivolto un ringraziamento ai dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, cogliendo l’occasione per replicare anche ad alcune recenti polemiche politiche legate alla vicenda.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dall’assessore Angelo Airò Farulla: “Palazzetto dello Sport “Antonio Giglia”: approvato il progetto esecutivo. L’assessore Airò Farulla: “Un cambio di rotta storico per la nostra comunità”. Questa mattina la giunta comunale ha espresso voto favorevole al via libera per il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento del Palazzetto dello Sport “Antonio Giglia”.

L’assessore allo Sport, Angelo Airò Farulla, ha accolto con grande soddisfazione il raggiungimento di questo traguardo, definendo il provvedimento come un cambio di rotta storico per l’intera comunità. Per troppo tempo l’impianto polivalente è rimasto privo della cura che meritava, specialmente a seguito del mancato successo di passati tentativi di finanziamento regionale, una situazione che aveva purtroppo lasciato l’intera area in una condizione di forte degrado urbano.

Oggi l’amministrazione risponde con i fatti, rimodulando il progetto già realizzato nel 2024 per partecipare al bando nazionale “Sport e Periferie 2026″, per un valore complessivo che può raggiungere il milione di euro. Questo passo dimostra un impegno costante che dura da anni, finalizzato a individuare un’opportunità reale di recupero per la struttura. Non si tratta semplicemente di un’opera edilizia, ma di un fondamentale intervento di riscatto sociale per il territorio. Un ringraziamento speciale per il lavoro svolto va ai dipendenti Carmelo Bellavia, Giacomo Sorce e Maurizio Bottone, il cui prezioso contributo ha permesso di raggiungere questo primo importante risultato.

Mi si permetta in coda solo un riferimento a chi, solo pochi giorni prima della scadenza della presentazione di questo bando, si è attivato a mezzo stampa per fingere preoccupazione e interesse verso la città. Noi stavamo già lavorando, e la collaborazione è sempre bene accetta, ma certamente non sarebbe stato utile il loro contributo, a così breve distanza dal termine. Anzi, rimane l’impressione di un’azione compiuta con la speranza di prenderci in castagna. Spiace questo comportamento verso chi, come me, ha sempre avuto porte aperte verso tutti”.