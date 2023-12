Palazzo Adriano: Un viaggio nella vita attraverso un alfabeto illustrato

Palazzo Adriano, un pittoresco comune siciliano noto per essere stato il set di opere cinematografiche iconiche, si prepara a ospitare un evento straordinario che mescola arte, musica e ricordi intramontabili. Venerdì 15 dicembre, alle ore 11:00, l’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano sarà il palcoscenico di un incontro emozionante tra cultura, educazione e creatività. Il protagonista indiscusso di questa giornata speciale è “La vita è un alfabeto“,di Giuseppe Maurizio Piscopo, un libro illustrato magistralmente da Tiziana Viola-Massa, arricchito dalla prefazione di Salvatore Ferlita. Quest’opera, che incanta con le sue immagini suggestive e le parole sagge, sarà presentata di fronte a un pubblico attento composto da docenti e bambini. Sarà un’occasione unica per immergersi nelle pagine di un alfabeto che non si limita a lettere e parole, ma si estende ai colori vividi dell’arte e alle emozioni intrecciate nel tessuto della vita quotidiana.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco, tra cui il sindaco Nicola Granà e la professoressa Adriana Cuccia, che condivideranno le loro visioni sull’importanza di stimolare la creatività e la cultura sin da giovani. La colonna sonora di questa giornata sarà affidata a talentuosi musicisti locali: Gioacchino Zimmardi al pianoforte, Nino Nobile al mandolino e Maurizio Piscopo alla fisarmonica. Saranno eseguiti brani significativi come “Palazzo Adriano Omaggio a Totò Cascio” e “Tema di Regalpetra“, melodie che narrano storie e passioni intrise dell’anima siciliana.

La data dell’evento non è casuale; il 17 novembre del 1988, l’Italia vide la luce di “Nuovo Cinema Paradiso” di Peppuccio Tornatore, un capolavoro cinematografico girato proprio a Palazzo Adriano. “È il film che rivedo ogni anno per sognare la Sicilia dell’anima,” dichiara il maestro Piscopo, testimone di un tempo in cui il cinema e l’arte davano vita al tessuto sociale del paese.

Maurizio Piscopo, non solo maestro della fisarmonica, ma anche appassionato narratore di storie siciliane, rivela il suo desiderio di creare un docufilm che catturi i sogni dei siciliani, un’opera che racconti la bellezza di un’epoca passata, quando le serenate a mezzanotte erano all’ordine del giorno e il teatro del paese risuonava nel salone di un barbiere.

A dirigere questo affascinante progetto sarà il regista Rosario Neri, che porterà sullo schermo la magia intrinseca nelle parole e nelle melodie di Piscopo. Sarà un debutto emozionante per il maestro, che trasporterà il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso la storia e la cultura di Palazzo Adriano, una città del cinema e dei bambini, dove ogni strada è una scenografia pronta a narrare storie di vita e di passione.