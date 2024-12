Palazzo Cafisi: Favara si unisce per Salvatore Vetro: grande successo del “1° Taglio Solidale”

Questa mattina, presso il suggestivo Palazzo Cafisi, si è svolta l’iniziativa “1° Taglio Solidale”, un evento organizzato per ricordare Salvatore Vetro, giovane ideatore del progetto, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto quest’estate. Salvatore aveva sognato e progettato questa giornata dedicata alla solidarietà, ma il destino crudele non gli ha permesso di realizzarla personalmente.



Nel giorno dell’Immacolata, l’Associazione Consulta Giovanile di Favara, in collaborazione con il Comune di Favara e i parrucchieri locali, ha dato vita all’evento, raccogliendo una straordinaria partecipazione da parte della comunità. Decine di cittadini si sono recati al Palazzo Cafisi per sostenere l’iniziativa, trasformandola in un successo significativo e commovente. La giornata è stata animata da gesti concreti di solidarietà e dalla presenza di amici e parenti di Salvatore, che hanno voluto omaggiarlo ricordando il suo spirito generoso e il suo impegno per il prossimo. L’evento è stato un esempio di come una comunità possa unirsi per celebrare il ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile. La memoria di Salvatore Vetro continuerà a vivere attraverso gesti di altruismo come questo.

Di seguito le video interviste realizzate durante l’evento: