“Palcoscenico della legalità”: il progetto che unisce teatro e cittadinanza attiva

Il progetto “Palcoscenico della legalità”, realizzato in collaborazione tra l’Accademia Palladium e il liceo Martin Luther King di Favara, si propone di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole, del bene comune, della cittadinanza attiva e della legalità. In questo laboratorio teatrale partecipano 25 alunni, che attraverso esercizi di recitazione e improvvisazione, approfondiscono tematiche legate alla giustizia e all’etica. Il culmine del progetto sarà lo spettacolo teatrale intitolato “Supereroi”, messo in scena dagli stessi alunni. Con questa iniziativa, si mira a utilizzare il teatro come strumento per coinvolgere i giovani e far riflettere sulle proprie azioni, promuovendo i valori della legalità e della cittadinanza attiva. “Palcoscenico della legalità” rappresenta un’opportunità unica per formare nuove generazioni consapevoli e responsabili.

