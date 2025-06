Palermo, gli abiti della Belle Époque: passeggiata nel tempo a Villa Niscemi

Si terrà domenica 22 giugno 2025 dalle ore 10,30 alle 12,30 nella Villa Niscemi in Piazza dei Quartieri, 2 a Palermo la manifestazione “Gli abiti della Belle Époque: passeggiata nel tempo a Villa Niscemi”. Dopo i saluti, nella Sala delle Carrozze, di Giuseppe Catanzaro, Presidente dell’Associazione “Sicilia la mia terra”, di Agata Sandrone, Presidente BCsicilia Sede di Isola delle Femmine, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento dell’etnoantropologo Carlo Di Franco. A seguire inizierà la passeggiata, lungo il viale, delle modelle che indosseranno abiti dei primi del ‘900. Le ragazze saranno accompagnate dagli attori palermitani Gioacchino Sinagra e Matteo Giordano. L’iniziativa è promossa dalla sezione di BCsicilia di Isola delle Femmine in collaborazione con l’Associazione “Sicilia la mia terra” e il patrocinio del Comune di Palermo. Un salto indietro nel tempo tra eleganza e storia nella suggestiva cornice naturale e architettonica di una delle ville storiche più belle di Palermo. Una incantevole passeggiata nel mondo della Belle Époque per conoscere e soprattutto apprezzare e valorizzare un particolare aspetto del nostro patrimonio culturale. Gli abiti e gli accessori che saranno presentati appartengono alla collezione privata di Agata Sandrone.