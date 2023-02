Palermo. Mercoledì 15 febbraio verrà presentato il libro “Vitti ’Na Crozza” di Giuseppe Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone

“Vitti ’Na Crozza” è il titolo del libro di Giuseppe Maurizio Piscopo e Antonio Zarcone, edito da Lilit Books 2021, che verrà presentato a Palermo mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 16.30 nella Sala delle Missioni della prestigiosa Biblioteca Centrale della Regione Sicilia, in via Vittorio Emanuele 431. “Vitti ‘Na Crozza” diventa il titolo di un libro dopo essere stata la colonna sonora dell’epopea delle zolfare dove hanno trovato sostentamento e, a volte la morte, migliaia di minatori compresi i “carusi”, bambini costretti a diventare adulti già a sette anni. Messa in musica dai fratelli Li Causi, continua a tenere vivo il ricordo di un lungo periodo storico privo di sicurezze, garanzie e diritti. Alla presentazione parteciperanno Margherita Perez, direttrice della biblioteca , Rosario Perricone, direttore del Museo internazionale delle marionette, Antonio Pasqualino e Mimmo Pontillo al mandolino.