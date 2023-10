Palma di Montechiaro. Arrestato per maltrattamenti in famiglia un 38enne. I Carabinieri attivano il Codice Rosso

I Carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne del luogo, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si rendeva responsabile di continue violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, peraltro in stato di gravidanza. La vittima, esasperata dalle continue minacce e umiliazioni subite dal marito, ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino ai Carabinieri, che hanno attivato il codice rosso per la tutela delle donne. Le indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di documentare le gravi condotte delittuose dell’indagato, che si protraevano da maggio.

Il GIP presso il Tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 38enne, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione dei reati. I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo e al suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Agrigento.

Si tratta dell’ennesimo episodio che vede i Carabinieri in prima linea nella lotta alla violenza di genere e nella protezione delle donne. L’Arma ribadisce il suo impegno a garantire la sicurezza e la dignità delle vittime, offrendo loro assistenza e supporto in ogni fase del procedimento.