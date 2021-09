Palma di Montechiaro: avviato al primo giorno di scuola il servizio Asacom per i disabili

Il comune di Palma di Montechiaro può vantare un piccolo record. Mentre, per mancanza di fondi, i comuni non sono riusciti ad attivare il servizio di assistenza alla comunicazione nelle scuole, l”amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, ha attivato l’Asacom in contemporanea con il primo giorno di scuola.

Il sindaco, Stefano Castellino e l’assessore alla Pubblica istruzione, Salvatore Lauricella, sono riusciti a fare partire il servizio subito grazie ad un lavoro certosino svolto fin dalla redazione del Bilancio.

L’avvio del servizio è stato accolto con un grande sospiro di sollievo da parte dei genitori di figli disabili. “Come primo giorno di scuola devo complimentarmi con la nostra amministrazione Stefano Castellino e l’assessore a ramo Lauricella – dice una mamma, Tania Pace – Ché io ricordi in tutto il percorso scolastico di mio figlio Filippo, mai si era verificato essere così serana e sopratutto felice il primo giorno di scuola. Ho lasciato Filippo serenamente tranquilla perché accanto a lui ci sono tutte le figure specializzati. Mi permetto di ringraziare la scuola I.S.C Tomasi di Lampedusa, diretta dalla dirigente Laura Sanfilippo che anche quest’anno si prenderà cura di Filippo , ringrazio il nostro super eroe prof Patti che anche lui quest’anno sarà accanto a Filippo. Tutta questa serenità che io oggi ho è dovuta grazie alla continuità delle assistenti, che conoscono Filippo fin da bambino e anche se non sa esprimersi sanno riconoscere ogni sua esigenza, grazie anche alla cooperativa Gulliver di Enzo Amato per la tempestività del servizio”.