Palma di Montechiaro. Da Lunedì saranno attivi gli AUTOVELOX su ex Statale 115 , VARIANTE.

Da domani lunedì 26 settembre saranno attivi gli autovelox sulla variante di Palma di Montechiaro. Le apparecchiature necessarie e la realizzazione della nuova segnaletica sono stati realizzati grazie al prezioso supporto di Rosario Bellanti e di Lillo Inguanta in sinergia con il Comandante Librici e la Polizia Municipale.

“Da Lunedì 26 settembre – dice il sindaco Stefano Castellino – si attiverà il controllo, pertanto si raccomanda di rispettare il limite massimo di 50km/h nel tratto interessato, stante che si tratta ormai di tratto urbano e che la segnaletica è stata modificata per consentire l ingresso e l’uscita dalla attività e dai lotti privati. Facciamo crescere la nostra area commerciale in sicurezza”.