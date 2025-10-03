Palma di Montechiaro. Poesia, arte e tradizione: al Palazzo Ducale la terza edizione del Reading Poetico Regionale

Domani sabato 4 ottobre, alle ore 20.00, il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro si illuminerà per accogliere la terza edizione del Reading Poetico Regionale – Notte delle Eccellenze Stellari 2025.

L’evento è promosso dalla E.T.S. Multiservice Grazia Di Caro Gestione e Servizi A.P.S., grazie all’instancabile impegno del dott. Salvo Amato, delegato nazionale ENAC per le province di Agrigento e Caltanissetta, con il supporto dell’amministrazione comunale e di numerose realtà partner che hanno creduto in questo articolato progetto artistico, culturale e sociale. Un evento che mette insieme poesia, arti performative e valorizzazione dei talenti locali, con la partecipazione di poeti e artisti provenienti dalle province di Agrigento e Caltanissetta. Protagonisti della serata saranno i poeti provenienti da diverse province della Sicilia. Le loro voci risuoneranno tra le sale del Palazzo Ducale, esaltando la bellezza del luogo e intrecciandosi con le eccellenze premiate, in un incontro tra arte, cultura e tradizione. Nel corso della cerimonia verranno conferiti diversi riconoscimenti: Premio Cultura e Dana ENAC 2025, Premio Speciale ENAC alla Cultura archeologica 2025, Premio ENAC delle Arti e delle Tradizioni popolari siciliane 2025, Premio Arte e Cultura musicali 2025, Premio Voce solidale ENAC 2025, Premio Redazione solidale ENAC 2025, Premio Talent Scout Voce 2025 e il Premio Mascotte Stella di Palma Generation 2025.

A questi si aggiungono, grazie a un protocollo d’intesa, il Premio Pasticceria e Cucina Siciliana 2025 e il Premio Inclusione Sociale 2025. La conduzione sarà affidata alla presidente della Multiservice, dott.ssa Giusy Amato, e alla modella e performer Giuliana Petrizzo. Si annuncia una serata intensa, capace di coniugare poesia, riconoscimenti e momenti di condivisione. Una vera celebrazione delle eccellenze siciliane, sotto le stelle del Palazzo Ducale.

