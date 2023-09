Palma di Montechiaro: Una notte magica sotto le stelle per celebrare tre grandi artisti del ‘900

Un’indimenticabile serata sotto il cielo stellato in onore di tre maestri del verismo

In una notte incantata sotto il cielo stellato di Palma di Montechiaro, un’atmosfera estiva ancora pervadeva l’aria quando la città si è unita per celebrare tre grandi artisti del ‘900 legati dal verismo e da un anniversario speciale che li coinvolge direttamente. Questo omaggio avvincente ha avuto luogo nello scenario suggestivo dell’antico Monastero delle Benedettine, la stessa location immortalata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro “Il Gattopardo”, trasformando la serata in un’opera rappresentativa e una sintesi dell’aspirazione forse universale, come affermato da Luchino Visconti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Sindaco Stefano Castellino, che ha portato la città dentro un momento storico destinato a rimanere indelebile nella memoria collettiva. La storia di Don Gesualdo, proveniente direttamente dai luoghi d’origine di Giovanni Verga, è stata magistralmente reinterpretata dal regista Lorenzo Muscoso, concittadino dello scrittore, conferendo all’opera un’autenticità senza pari.

L’abbazia è stata illuminata da tonalità cromatiche studiate appositamente, creando un’atmosfera surreale e coinvolgente. Ma la vera anima della serata è stata l’interpretazione magistrale di Alessandro Sparacino, il quale ha dato vita e voce al personaggio di Don Gesualdo. Attraverso le parole del protagonista e il suo rapporto conflittuale con la figlia, interpretata da Rita Abela, il passato è rivissuto con intensità, accompagnato da profonde partiture sonore di matrice esotica composte dal Maestro Riccardo Gerbino. Queste musiche hanno disegnato una Sicilia in una dimensione tribale, trasportando il pubblico in un viaggio unico nel tempo e nello spazio.

Il progetto, realizzato dalla Dreamworld Pictures in collaborazione con il Comune, fa parte delle celebrazioni per il Verga 100, la Manifestazione Nazionale del Centenario dello Scrittore. Questo evento culturale di alto livello ha contribuito a promuovere una cultura di qualità sempre più condivisa dal pubblico desideroso di esplorare le profondità dell’arte e della storia.

Il video speciale della serata cattura l’essenza e la magia di questo omaggio unico ai grandi artisti del ‘900, che continuerà a risplendere come una stella nel firmamento culturale di Palma di Montechiaro e oltre.