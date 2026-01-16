PALMA DI MONTECHIARO: VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA EX MOGLIE. ARRESTATO DAI CARABINIERI

A Palma di Montechiaro, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 39 anni, di origini licatesi, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. È stata la stessa vittima a dare l’allarme, rientrando a casa dopo alcune commissioni e trovando l’uomo all’interno dell’appartamento.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare l’indagato e di mettere in sicurezza la persona offesa.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.

L’episodio si inserisce nell’ambito dell’attività di costante monitoraggio svolta dall’Arma dei Carabinieri sul rispetto delle misure di protezione adottate a tutela delle vittime di violenza domestica, a conferma dell’attenzione riservata alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.