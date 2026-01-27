Panathlon Agrigento, Antonella Attanasio alla guida per il biennio 2026-2028

Con il rinnovo delle cariche biennali la Prof.ssa Antonella Attanasio è stata eletta dall’assemblea dei soci, Presidente del Panathlon Club Agrigento per il biennio 2026- 2028. Questo il dato uscito dalle votazione che si sono tenute nella giornata di domenica 25 gennaio u.s. presso il Circolo dei Nobili di Agrigento.

Contemporaneamente, si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. Questi i soci eletti nel direttivo: Pasquale Mauro Past Presidente Giuseppe Gangarossa Angela Giglia, Emzo Nocera, Antonio D’Anna, Luigi Tropia consiglieri .

“Veniamo da un biennio che ci ha visti impegnati in tante importanti iniziative dove abbiamo promosso gli scopi istituzionali del Club e tra questi il Fair Play il rispetto delle regole nel mondo dello sport ed inoltre la condanna di qualunque forma di violenza .

Ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi è stata accordata che mi carica di responsabilità rivoltà al raggiungimento dei tanti obiettivi che il club si è prefissato per i prossimi anni.