Pasquale Cucchiara (AVS): “Soddisfatti per l’approvazione di due strumenti fondamentali per la città”

Il capogruppo consiliare di Alleanza Verdi – Sinistra, Pasquale Cucchiara, interviene in merito ai lavori consiliari del 24 e 25 febbraio. Il consigliere comunale di AVS esprime soddisfazione per l’approvazione di due proposte, di cui è primo firmatario:

1. Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;

2. Mozione per potenziare la linea di collegamento fra Favara e Agrigento.

Il primo strumento politico è stato elaborato in piena condivisione tra le commissioni “Affari Generali” e “Partecipazione”, quest’ultima presieduta dalla collega Carmen Virone, che ha anche firmato il documento deliberato. La proposta di dotare il Comune di un documento volto a regolare le modalità di intervento dei cittadini attivi nella cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, promuovendo la partecipazione e lo sviluppo della persona umana attraverso il coinvolgimento diretto della comunità, è stata avanzata da alcune associazioni che operano, a vario titolo, sul territorio, come CESVOP, ANFFAS, LiberArci, Unitrè, Centro Donna “G. Sand” e altre. L’idea, condivisa anche dall’amministrazione comunale, è quella di costruire una casa del volontariato multiservizi in un bene confiscato alla mafia, attivando parallelamente percorsi di servizio civile.

Inoltre, è stata esitata positivamente (anche se 5 colleghi hanno votato “no” e 4 si sono astenuti!) la mozione, firmata anche dal collega Salvatore Bellavia, che impegna l’amministrazione comunale a inoltrare all’assessorato “Infrastrutture e Mobilità” di Palermo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – una richiesta di potenziamento del servizio di trasporto su gomma tra Favara e Agrigento, con particolare attenzione al prolungamento e all’implementazione delle corse nel pomeriggio e nelle ore serali, al fine di garantire un servizio continuo e adeguato alle esigenze dei cittadini, lavoratori e visitatori. Infine, dichiara il consigliere comunale Pasquale Cucchiara, il prossimo obiettivo è quello di dotare il teatro comunale, recentemente recuperato dall’Amministrazione Comunale tramite un finanziamento, di un regolamento ad hoc che ne regoli l’utilizzo. Inoltre, insieme al circolo di AVS – Sinistra Italiana “S. Bongiorno”, porteremo prossimamente in Consiglio comunale altre proposte relative alla promozione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Testamento biologico) e all’installazione di un distributore automatico di acqua naturale e frizzante sul territorio comunale.