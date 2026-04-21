Pavia, fiaccolata per Gabriele Vaccaro. Comunità in silenzio per il giovane ucciso

Pavia si prepara a una serata di raccoglimento. Domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 21, è in programma una fiaccolata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Il corteo partirà davanti a San Pietro in Ciel d’Oro, a pochi metri dall’area Cattaneo e da lì, la fiaccolata attraverserà alcune vie della città per raggiungerà Piazza Duomo. Il percorso è ancora in fase di definizione, ma si prevede una partecipazione ampia e sentita. Alla manifestazione prenderanno parte anche le istituzioni. Saranno presenti il sindaco di Pavia, Michele Lissia, e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha voluto essere vicino alla famiglia e alla comunità colpita da questo dramma. Un momento semplice, senza slogan, ma carico di significato. Luci accese e passi lenti per ricordare Gabriele e stringersi attorno ai suoi cari. Intanto proseguono le indagini. Per l’omicidio è stato fermato un minorenne di 16 anni di origini egiziane. La squadra mobile di Pavia è al lavoro per chiarire la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto. La città resta scossa. Domani sera, il silenzio della fiaccolata proverà a dare voce al dolore.