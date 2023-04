Pensionato di Agrigento scaraventa il cane della compagna dal balcone: la tragica fine del meticcio

Intensificati i controlli contro l’abbandono degli animali domestici. Denunciato in stato di liberta’ un uomo per l’uccisione del cagnolino della propria convivente.

I Carabinieri della Stazione di Agrigento, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 79 anni, pensionato, residente ad Agrigento, per uccisione di animali. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, infastidito dal continuo abbaiare del piccolo meticcio della compagna e dal fatto che poco prima avesse espletato i propri bisogni nel balcone di casa, lo ha scaraventato con un calcio dallo stesso balcone. L’animale, prima di giungere a terra, ha fatto un volo di circa 12 metri. Infatti, pur trovandosi l’abitazione al secondo piano di via Mario Rapisardi, il lato dove è collocato il balcone presenta un forte dislivello rispetto al piano della strada. I Carabinieri, giunti sul posto, dopo aver accertato il decesso e allertato prontamente la ditta convenzionata per il recupero, hanno effettuato tutti gli accertamenti per la ricostruzione di quanto accaduto, anche attraverso la visione di filmati e l’ascolto delle persone che hanno assistito al tragico evento.

L’Arma dei Carabinieri, infatti, riserva da sempre una grande attenzione al fenomeno del maltrattamento degli animali in tutte le sue forme e ancor di più dopo l’intervento legislativo del mese di luglio 2004, con il quale è stata concretizzata una puntuale disciplina sul maltrattamento degli animali, al loro impiego in combattimenti clandestini e, infine, ai fenomeni dell’abbandono e dell’inadeguata detenzione. Al riguardo, nelle prossime settimane con l’arrivo della primavera, verranno intensificati i servizi preventivi aventi come obiettivo anche quello di arginare il deprecabile fenomeno dell’abbandono degli animali domestici lungo le strade della provincia di Agrigento.