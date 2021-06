Perché questo silenzio?

Non ho dubbi che una grande parte dei cittadini favaresi sia brava gente, civile, onesta, laboriosa che ama il proprio paese e che lo desidera a misura d’uomo e vorrebbe che

la qualità della vita sia decisamente migliore di quella attuale.

Ma la domanda che mi faccio e faccio a tutti noi perché allora non si spende per raggiungere questo obbiettivo da cui ne deriverebbe un beneficio, anche economico, per tutti?

Ovviamente io non ho la risposta magari ci vorrebbe uno studioso di comportamenti collettivi sociali per meglio capire cosa blocca il coraggio per far diventare collegiale un impegno individuale, per indirizzare un impegno personale in impegno sociale.

Certo è che di fronte ad una denuncia di spreco di denaro pubblico magari ci si aspetta una qualunque sia reazione verso chi quello spreco permette, verso chi di quello spreco usufruisce, verso chi quello spreco commette.

Quando si mette sotto gli occhi di tutti, per iscritto, che una quota parte di circa 3-4 milioni di euro l’anno, di un appalto complessivo di 7 milioni, sempre l’anno, non vengono utilizzati per il fine per cui sono spesi e per cui si prelevano dalle tasche dei cittadini, ma non si sente una parola di sdegno se non solo da parte di una sparuta minoranza, la domanda è perché?

Perché non condanniamo chi ci COSTRINGE a vivere nel degrado? perché sopportiamo con rassegnazione, che va oltre quella cristiana, che altri calpestino e deridano i nostri diritti? Perché ci lasciamo derubare i nostri soldi pubblici senza una più che legittima reazione?

Operatori politici e culturali dove siete?

Certo che di fronte ad un lavoro pubblico, che interesserà tutto il sistema viario favarese, realizzato sicuramente non a regola d’arte con un dislivello di almeno un centimetro, l’indifferenza dei favaresi non solo è ingiustificabile ma anche misteriosa. Questi lavori eseguiti alla peggio sono causa di grave nocumento non solo all’aspetto estetico delle nostre strade, ma causano danni alle nostre auto e ancora alle nostre tasche perché ci costringe a riparazioni che in condizioni di lavori eseguiti come da contratto non affronteremmo, ma è anche molto pericoloso per i nostri ragazzi in motorino, in bicicletta e in monopattino. Tutto questo causa danno alle nostre tasche, alla nostra salute e tolgono decoro alla nostra città. L’indifferenza che è il peggiore dei mali di una società, è squallida e ingiustificabile.

Magari poi c’è chi fa a pugni per uno sguardo di troppo o per un rigore dato o non dato. Strana società quella che non ha una vera scala dei valori.

Mi sono venuti in mente la stupende parole di una bellissima canzone di cui riporto qualche estratto e che dedico alla nostra Favara:

“…..Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

Ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena. Ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

Sono queste devozioni, queste manie di superiorità, …….c’è chi non conosce vergogna. …. che non esiste azione senza conseguenza……..

Allora stiamo ancora zitti, che così ci preferiscono. Tutti zitti come cani che obbediscono.

Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione se si parla della vita, se parliamo di persone.

Siamo la voce che può arrivare dove vuole. Siamo il confine della nostra libertà……… siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare”.

Alzati Favara, puoi farlo se solo lo vuoi!

Carmelo Castronovo