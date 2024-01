Persiste l’allerta gialla in Sicilia: Avviso della protezione civile su condizioni meteo avverse

La Sicilia resta sotto l’allerta gialla oggi, 8 gennaio 2024, come dichiarato dalla Protezione Civile regionale. Un avviso particolarmente mirato è stato emesso per la provincia di Agrigento, dove il persistente forte vento continua a rappresentare una minaccia. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, le scuole di Favara manterranno le porte aperte, assicurando la regolare svolgimento delle attività didattiche.

La popolazione è fortemente incoraggiata a prestare la massima attenzione e ad adottare precauzioni adeguate per affrontare gli effetti del maltempo. Si consiglia di rimanere informati attraverso i canali ufficiali e di seguire eventuali aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile per garantire la sicurezza individuale e collettiva.