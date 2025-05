Piazza Cavour avrà i suoi bagni pubblici grazie alla collaborazione con i privati

Piazza Cavour, uno dei punti di riferimento più frequentati della città, avrà finalmente i suoi bagni pubblici, un servizio molto atteso da residenti e turisti. Il Comune ha acquisito l’uso di un locale, che è stato comprato e donato dal consigliere comunale Rino Castronovo. Questo spazio sarà trasformato in un bagno pubblico, a disposizione di tutti. I lavori di adeguamento sono già partiti e sono a carico del Comune, che si occuperà anche della gestione del servizio tramite personale comunale. L’obiettivo è completare i lavori e rendere il servizio operativo entro l’estate. Ancora una volta, la collaborazione tra pubblico e privato si è rivelata fondamentale per offrire un servizio utile alla collettività, migliorando la qualità della vita per chi vive in città e per i visitatori.