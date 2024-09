Piazza Cavour in festa per la chiusura dei festeggiamenti di San Giuseppe 2024: LDA incanta il pubblico

Piazza Cavour è stata il cuore pulsante di una serata indimenticabile, ieri sera, in occasione della chiusura dei festeggiamenti di San Giuseppe 2024. Una folla entusiasta e variegata si è riversata nella piazza, attratta da un evento atteso da tutti: il concerto di LDA, il giovane talento che ha saputo conquistare fan di ogni età. LDA, affiancato dalla sua band, ha offerto al pubblico una performance che rimarrà impressa nella memoria dei presenti. Con una voce potente e un’energia contagiosa, ha eseguito alcuni dei suoi brani più amati, tra cui “Se poi domani”, presentato al Festival di Sanremo 2023, “Quello che fa male” e tanti altri. Per due ore, la musica ha avvolto la piazza, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.



Nonostante l’entusiasmo generale, la serata ha riservato una piccola delusione per i fan: al termine dell’esibizione, LDA non si è trattenuto per scattare foto con il pubblico, che lo attendeva con trepidazione sotto il palco. Una scelta inaspettata per l’artista, noto per la sua disponibilità verso i fan, ma che potrebbe essere stata dettata dalla necessità di rispettare i tempi imposti dagli organizzatori.



La serata è proseguita con l’estrazione dei premi messi in palio dal Comitato di San Giuseppe, un momento di grande attesa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Ecco i vincitori dei premi principali: 1° premio: Biglietto n. 1300 – Autovettura Mitsubishi Space Star – 2° premio: Biglietto n. 2133 – Giacca di pelliccia – 3° premio: Biglietto n. 2122 – Bici elettrica – 4° premio: Biglietto n. 1835 – Televisore 43 pollici – 5° premio: Biglietto n. 568 – Condizionatore d’aria – 6° premio: Biglietto n. 73 – Voucher da 300 euro per Patti Tour.

La conclusione del concerto e la premiazione hanno sigillato il successo dei festeggiamenti di San Giuseppe 2024, lasciando nei partecipanti la gioia di aver vissuto giornate e serate in cui la musica, la tradizione e la comunità si sono unite in un’esperienza indimenticabile. Il Comitato organizzatore può ritenersi pienamente soddisfatto del risultato, che ha sottolineato ancora una volta l’importanza di queste celebrazioni per il nostro territorio.