Piazzetta della Pace, Note di Gioia: Il Natale si Celebra con il Flash Mob dell’I.C.S. Gaetano Guarino

Questo pomeriggio 7 dicembre, la Piazzetta della Pace a Favara si riempirà di note, allegria e inclusione grazie al Flash Mob organizzato dall’I.C.S. Gaetano Guarino, celebre per il suo Indirizzo Musicale di eccellenza. Docenti e studenti si uniranno in un evento straordinario per celebrare il Natale nel quartiere, portando la magia della musica a tutti gli abitanti. Il Coro delle Voci Bianche, unisce le voci dei giovani talenti, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. L’inizio dell’evento è previsto per le 17:00, promettendo un pomeriggio ricco di emozioni e spettacolo. Il Dirigente Scolastico, Gabriella Bruccoleri, esprime la sua soddisfazione nell’offrire alla comunità un’occasione speciale di condivisione e gioia, sottolineando l’importanza di valorizzare l’arte e la cultura come strumenti di inclusione sociale. Partecipate numerosi a questo straordinario evento che promette di diffondere la magia del Natale attraverso la bellezza e l’armonia della musica.