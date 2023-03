Pink Floyd Legend in Sicilia: tutto esaurito Al Metropolitan di Catania e al Golden di Palermo

Dopo il grande successo riscosso la scorsa estate al Teatro Valle dei Templi e all’Anfiteatro di Zafferana Etnea, i Pink Floyd Legend tornano in Sicilia con il tour celebrativo i 50 anni dall’uscita di The Dark Side of the Moon incassando un doppio sold out: a Catania, venerdì 17 al Teatro Metropolitan, e a Palermo sabato 18 al Teatro Golden.

Uno degli album più iconici di sempre, The Dark Side of the Moon negli ultimi cinquant’anni è stato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con oltre 50 milioni di copie ed è ampiamente considerato come uno dei più influenti della storia della musica: The Dark Side of the Moon è entrato nel mito anche per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

La band è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

I Legend sono la band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, testimoniato dal tutto esaurito registrato in ogni data. Ogni concerto – la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate – è un evento, grazie all’utilizzo di effetti scenografici e visivi che riescono a ricreare quel senso di spettacolo totale che ha sempre caratterizzato la celeberrima band inglese. Eventi come l’esecuzione di Live at Pompeii al Teatro Romano di Ostia Antica con tutti gli strumenti vintage originali dell’epoca, il tour con coro e orchestra del capolavoro Atom Heart Mother o il tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata con l’innovativa tecnica del mapping 3d e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza, con tanto di “vapori reali” che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto.

I Pink Floyd Legend torneranno in Sicilia in estate con “Atom Heart Mother Tour 2023”: prima data al Teatro di Verdura di Palermo il 25 agosto. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it.