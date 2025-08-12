Pino Minio conquista Realmonte: applausi e divertimento al Costa Bianca

Ieri sera il Teatro Costa Bianca ha ospitato una tappa del tour di Pino Minio, reduce dal successo televisivo di Io Canto Senior su Canale 5 e al centro dell’attenzione nazionale grazie al brano “Un Mari di Spiranza”, pubblicato sui social e già oltre il milione di visualizzazioni. Sul palco, Minio ha portato uno spettacolo capace di fondere musica e comicità, regalando al pubblico oltre due ore di emozioni e divertimento.



Ad accompagnarlo, una band di musicisti siciliani provenienti da diverse province: la corista Silvia Raimondi da Prizzi (PA), Sergio Raia (Palermo) alla chitarra, Ciccio Grillo (Caltanissetta) al basso, Leonardo Bertolone da Bagheria (PA), Francesca Gatto (Trapani) alle tastiere e Angelo Spataro da Raffadali (AG) alla batteria. Il repertorio ha alternato brani originali a celebri classici rivisitati in chiave soul e blues. Tra i momenti più intensi, l’interpretazione di “Mi manchi” di Fausto Leali, dedicata alla moglie, e i successi di Zucchero. Non sono mancate le sorprese, come il duetto con Sasà Salvaggio (nel video sotto) nel brano “Avrai” di Claudio Baglioni.

Il tour proseguirà in tutta la Sicilia, con date già fissate a Noto, Sciacca e altre località che saranno annunciate nei prossimi giorni. La presenza di Salvaggio, comico siciliano amatissimo, ha impreziosito la serata con momenti di pura comicità, grazie alla sua ironia pungente e al suo stile inconfondibile. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha accompagnato ogni esibizione con applausi, trasformando l’evento in una vera festa di musica e allegria sotto le stelle di Realmonte.