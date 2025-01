Pino Minio: il Dirigente dell’Accademia Palladium conquista la finale di Io Canto Senior

Una voce che emoziona, un talento che incanta e una storia che ispira. Il favarese Pino Minio, dirigente generale dell’Accademia Palladium, ha raggiunto la finale di Io Canto Senior su Canale 5, regalando momenti di grande emozione. Con il suo straordinario duetto con Fausto Leali sulle note di Mi manchi, ha conquistato il cuore del pubblico e dei giudici. Ha brillato anche con La mia banda suona il rock, guadagnandosi i complimenti di Chiara Tortorella, speaker di R101 e giudice ospite del programma.

Ambasciatore della Sicilia e delle sue tradizioni

Non è solo il suo talento musicale a spiccare. Pino Minio è un fiero rappresentante della Sicilia, terra che ama e promuove con passione. Anche Iva Zanicchi, tra battute e applausi, non ha resistito a chiedergli le famose arance siciliane. Minio è ambasciatore della cultura e delle tradizioni della sua terra, portando con sé il suo spirito ovunque vada.

Una vita dedicata a formazione e sociale

Oltre alla musica, Minio è da sempre impegnato nella formazione e nel sociale. Dirigente dell’Accademia Palladium, impegnato anche nella formazione delle nuove generazioni attraverso le università telematiche, promuove l’istruzione come strumento per superare difficoltà logistiche e personali. “Lo studio è il solo veicolo per raggiungere grandi mete,” ripete spesso, spronando le nuove generazioni a credere nel valore della formazione. È anche un membro attivo del Lions Club Chiaramonte, sempre vicino alla sua comunità.

L’amore di Maria Portella, il sostegno della famiglia

Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna, e nel caso di Pino Minio questa verità trova la sua perfetta incarnazione in Maria Portella. Insegnante di professione, amante del teatro e presentatrice per passione, Maria non ha mai fatto mancare il suo sostegno al marito, sempre presente alle precedenti puntate per incoraggiarlo e accompagnarlo in questo percorso. Durante la serata della semifinale, Maria è stata invitata da Gerry Scotti a raccontare il loro incontro, emozionando il pubblico con la storia di un amore profondo, nutrito e condiviso attraverso anche una comune passione per l’arte.

Accanto a loro, i figli Beatrice e Valerio, presenti per sostenere il padre in questo momento di gloria, hanno aggiunto un tocco di calore familiare che ha reso la serata ancora più speciale. Gli sguardi pieni di ammirazione di Maria e l’affetto dei figli sono stati il simbolo di un legame forte che rende la vittoria di Minio ancora più significativa.

Verso la finale, con la Sicilia nel cuore

Con talento, passione e il sostegno dei suoi cari, Pino Minio si prepara alla finale di Io Canto Senior, pronto a portare sul palco tutta l’intensità della sua musica e l’orgoglio per la sua terra. Unico siciliano, nato e abitante nell’Isola. La Sicilia continua a brillare grazie a lui, e chissà, forse Iva Zanicchi riceverà presto quelle arance tanto richieste!