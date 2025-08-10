Pino Minio live a Realmonte: musica e risate con Sasà Salvaggio

Tappa a Realmonte del tour di Pino Minio che dopo aver emozionato il pubblico di “Io Canto Senior” su Canale 5, torna sul palco con un concerto straordinario che unisce musica e comicità travolgente. Una serata tutta da vivere, tra brani originali, grandi classici rivisitati in chiave soul e blues. Ad accompagnarlo una band di musicisti di grande valore, capaci di creare un’atmosfera intensa, elegante e coinvolgente. A rendere lo spettacolo ancora più speciale ci sarà la partecipazione speciale del grande Sasà Salvaggio, comico siciliano amato per la sua ironia pungente e il suo stile inconfondibile. Appuntamento al Teatro Costa Bianca di Realmonte (AG) lunedì 11 agosto alle ore 21:30.

“Una serata speciale – dove la mia musica – afferma Pino Minio – tra soul e blues, incontra anche il sorriso”. Per informazioni e biglietti si puo consultare il sito www.agrigento-biglietti.com.