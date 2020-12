Pip. Marianna Caronia “Ora di chiudere epoca del precariato”

“Il 2021 dovrà essere l’anno di definitiva chiusura con il precariato in Sicilia. Dopo oltre 20 anni, è ora di dare a migliaia di lavoratori la prospettiva di serenità e stabilità che per molti di loro arriverà poco prima della pensione.

Con la norma approvata a larghissima maggioranza in Senato, su cui hanno confluito sia la maggioranza sia l’opposizione e che renderà possibile l’applicazione della normativa regionale, si può finalmente vedere la fine del percorso; un percorso cui rapidamente Regione ed Enti locali siciliani dovranno dare il proprio contributo appena la norma diventerà legge dello stato”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia dopo l’approvazione, ieri in Senato, di un emendamento per la stabilizzazione degli ex pip siciliani e, nelle more, della prosecuzione del rapporti di lavoro a tempo determinato con gli enti locali fino a dicembre del 2021.