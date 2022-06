Pirandello FEST, 25, 27, 28 giugno piazzale Caos

“È tutto pronto per la prima edizione del Pirandello Fest, organizzato dal Comune di Agrigento e dalla Fondazione Teatro Pirandello, in collaborazione col Parco Archeologico, la Casa Museo Luigi Pirandello, Parco Letterario, Pirandello Stable Festival.

Domani 25 giugno, in piazzale Caos verrà messo in scena Il Berretto a Sonagli in un’edizione straordinaria, con Gianfranco Jannuzzo, Gaetano Aronica, Emanuela Muni e tanti altri, per la regia di Francesco Bellomo. Un’autentica chicca, con artisti di altissimo livello e soprattutto agrigentini doc!

Lunedì 27 giugno, alle ore 19 sempre presso la Casa natale di Luigi Pirandello, sarà il momento degli incontri letterari, con ospiti illustri: Giovanna Carlino in Pirandello, Manuel Carrera (direttore Fondazione Fausto Pirandello), il dott. Nené Mangiacavallo e l’On.le Alfonso Pecoraro Scanio.

Ed anche per quella serata abbiamo previsto una chicca straordinaria ed eccezionale: la “Conversazione Impossibile” tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, ideata e scritta dal biografo dei due grandi letterati, l’agrigentino Matteo Collura.

Questa conversazione impossibile, sinora messa in scena una sola volta, l’anno scorso a Taormina per il Taobuk, verrà adesso eccezionalmente proposta ad Agrigento, con Matteo Collura al leggio, nei panni di Luigi Pirandello ed il regista Fabrizio Catalano che impersonerà suo nonno, Leonardo Sciascia.

Il 28 giugno si chiuderà, sempre al Caos, con le manifestazioni organizzate dal Pirandello Stable Festival.