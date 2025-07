Pisano al Summer Fancy Food Show di New York: ”Occasione straordinaria per il Made in Italy”

Il deputato agrigentino Calogero Pisano partecipa al Summer Fancy Food Show, la più grande e prestigiosa rassegna internazionale dedicata alle eccellenze alimentari, in corso presso il Jacob Javits Convention Center di New York dal 29 giugno al 1° luglio. L’evento, giunto alla 69ª edizione, rappresenta un punto di riferimento mondiale per il settore e vede protagonista il Padiglione Italia, il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale, con oltre 300 imprese italiane presenti per promuovere la qualità e la tradizione del nostro Paese sotto il segno distintivo “The Extraordinary Italian Taste”. «La partecipazione al Summer Fancy Food Show è un’occasione unica per sostenere le nostre aziende e rafforzare il ruolo del Made in Italy nei mercati internazionali» – ha dichiarato l’on. Calogero Pisano. «Essere qui significa dare un segnale di vicinanza concreta ai produttori italiani, in un contesto di grande rilievo che celebra la nostra storia, la nostra cultura gastronomica e il lavoro quotidiano di migliaia di imprese che rappresentano l’orgoglio dell’Italia nel mondo». Alla manifestazione partecipa anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a testimonianza dell’importanza strategica dell’export agroalimentare italiano e del forte impegno istituzionale a sostegno delle filiere produttive del nostro Paese. Il Summer Fancy Food Show è un’occasione straordinaria per creare nuove opportunità commerciali e promuovere i prodotti italiani negli Stati Uniti, primo mercato extraeuropeo di destinazione delle nostre esportazioni agroalimentari, in un momento in cui i dati confermano un trend di crescita a doppia cifra per i principali comparti, dall’olio alla pasta, dai formaggi alle carni lavorate. Il deputato Pisano esprime il suo più vivo apprezzamento alle aziende siciliane presenti al Padiglione Italia, che contribuiscono a portare nel mondo l’autenticità, la qualità e l’eccellenza del territorio agrigentino e dell’intera Sicilia.