Piú Eco continua a crescere aderisce ‘Licata in…Civiltá’ 42esima sigla confederata.

“Siamo felici di annunciare ufficialmente la nuova adesione a ‘Più Eco’ del gruppo cittadino Licata in… Civiltà’, contiamo così oggi 42 sigle ecologiste” dichiarano il Presidente nazionale di ‘Piú Eco’ Vincenzo Galizia e il Coordinatore MacroArea Isole Alberto Crapanzano.

“Viviamo a Licata, un luogo che gode ancora di una bellezza autentica e singolare, ma gli atti di inciviltà che la nostra Città subisce ripetutamente rischiano di provocare emulazione e ulteriore degrado” dichiara la Prof.ssa Cettina Callea coordinatrice del gruppo ‘Licata in… Civiltá‘ e promotrice della petizione sulla raccolta differenziata obbligatoria a Licata http://chng.it/rFhbNwyxpg.

“Oggi è necessario piú che mai essere uniti per contrastare azioni di violenza ambientale, azioni che oltraggiano il diritto di vivere in un luogo pulito e civile. Anche per questo aderiamo al nuovo movimento nazionale Più Eco – Ecologisti Confederati per essere ancora più forti ed incisivi“.