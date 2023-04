Pizzaioli di Favara protagonista al “Festival della pizza d’autore” di Milazzo

Dal 13 al 16 aprile Milazzo ospiterà il “Festival della pizza d’autore”, un evento dedicato alla gastronomia che vedrà la partecipazione di pizzaioli di fama nazionale e locale. In questo contesto, un po’ di Favara sarà presente grazie alla presenza dei fratelli Chianetta, Ignazio e Gerlando, titolari delle pizzerie “Très Chic” di Favara e Canicattì e “Me la mangio da Paolo” di Paolo Patti a Favara. Gli esperti nel settore provenienti da Favara porteranno con sé la loro conoscenza del territorio e la passione per la pizza d’autore. Grazie all’utilizzo di ingredienti di alta qualità e l’attenzione per l’impasto km0, le pizze preparate dai fratelli Chianetta e da Paolo Patti saranno una vera delizia per i visitatori del festival.

Parliamo un po dei nostri pizzaioli: I fratelli Chianetta, Ignazio e Gerlando, sono due pizzaioli di grande esperienza e passione per il loro lavoro. La curiosità: Gemelli eterozigoti, hanno seguito lo stesso percorso per diventare dei professionisti della pizza. La loro pizzeria “Très Chic” è presente sia a Favara che a Canicattì, e si caratterizza per l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità. La scelta di chiamare entrambe le pizzerie con lo stesso nome “Très Chic” non è casuale, ma testimonia l’unione tra i due fratelli, il loro affiatamento e la loro passione per la pizza. La curiosità e l’originalità sono alla base della filosofia dei fratelli Chianetta, che cercano sempre di innovare e proporre pizze sempre diverse e sorprendenti. Grazie alla loro esperienza e alla loro passione per il mestiere, i fratelli Chianetta sono diventati dei punti di riferimento per tutti gli amanti della pizza e della buona cucina.



Invece Paolo Patti, è un pizzaiolo di grande esperienza, che ha iniziato a toccare la farina sin da giovane. A soli 13 anni ha iniziato a lavorare in una pizzeria, imparando i segreti del mestiere e coltivando la sua passione per la pizza. A 18 anni si è trasferito a Teramo per lavorare come primo pizzaiolo in un ristorante di successo, dove ha continuato a perfezionare le sue tecniche e ad approfondire la conoscenza degli ingredienti. Da 4 anni, Paolo è titolare della pizzeria “Me la mangio da Paolo” a Favara, dove propone una pizza particolare e molto richiesta dai clienti, appunto chiamata “Me la mangio da Paolo”. La sua pizza si contraddistingue per l’utilizzo di ingredienti di alta qualità e per una cottura al forno che esalta i sapori e i profumi di ogni singolo ingrediente. La pizza “Me la mangio da Paolo” è un connubio perfetto di sapori, con pomodoro, bacon, primo sale, pomodorini ciliegino al forno, aglio, parmigiano e svizzero. Una vera e propria esplosione di gusto che ha conquistato il palato dei clienti della pizzeria di Paolo. Grazie alla sua grande esperienza e passione per il mestiere, Paolo Patti è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti della pizza di qualità, che cercano sempre nuove esperienze gastronomiche.



Ma non saranno solo loro a farla da padroni nella manifestazione: il noto pizzaiolo napoletano Enzo Piedimonte, direttamente coinvolto nell’organizzazione dell’evento, porterà con sé la sua esperienza e creatività nel mondo della pizza. Insieme, questi esperti del settore saranno in grado di offrire ai visitatori del festival un’esperienza culinaria indimenticabile.

La location scelta per l’evento, la marina Garibaldi, verrà trasformata in un “villaggio della pizza”, con diversi stand di degustazione e esposizione dei vari prodotti. I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare le specialità dei pizzaioli presenti, scoprendo le diverse tecniche di preparazione e gli ingredienti utilizzati nella pizza d’autore.

In conclusione, il “Festival della pizza d’autore” di Milazzo rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della pizza e della buona cucina. La presenza di esperti pizzaioli come Enzo Piedimonte, i fratelli Chianetta e Paolo Patti, insieme alla possibilità di degustare diverse specialità e scoprire i segreti della pizza d’autore, rendono questo evento unico nel suo genere. Non resta che partecipare alla manifestazione e lasciarsi conquistare dalla magia della pizza.