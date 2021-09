Pizzerie eccellenti 2021, Sitari inserita nel “Guide to the best pizzerias in the world”

Ancora un riconoscimento straordinario per la pizzeria agrigentina, precisamente al Villaggio Mosè, Sitari – Sorce family.

La pizzeria è stata inserita nella prestigiosa guida denominata “Guide to the best pizzerias in the world” dove vi fanno parte le migliori pizzerie del mondo.

Quella della famiglia Sorce è l’unica rappresentante della provincia di Agrigento ed in tutta la Sicilia le fanno compagnia soltanto altre 17 pizzerie.

Bellissima la motivazione che ha consentito alla famiglia Sorce di essere inserita nella guida mondiale. Eccola: “Quello che colpisce della pizzeria dei fratelli Sorce è la grande passione che li anima unita alla meticolosa organizzazione del locale. Troverete delle pizze in stile italiano talvolta servite a spicchi, pronte per essere degustate in maniera conviviale. Impasto a lunga maturazione e tanta Sicilia nelle farciture. Encomiabile il lavoro certosino sui prodotti del territorio. Impasto buono e digeribile a cui un pizzico di concentrazione in più sull’identità gioverebbe al fine di trovare una strada che rappresenti al meglio l’unicità di questa pizzeria. In carta troverete 4 margherite che si differiscono dalla tipologia di pomodoro utilizzato, tra cui anche un buon pelato siciliano. Grazie alla sua proposta curata e allo stile delle sue pizze Sitari si è imposta come riferimento in tutta la provincia. Servizio attento e gentile”.

Alla famiglia Sorce gli auguri per un riconoscimento che quando si parla di qualità e prestigio tiene alto il nome di una intera provincia.

Fonte Sicilia24ore