PlasticfreeOnlus ed il Comune di Agrigento siglano un Protocollo d’ intesa che sarà valido per un anno.  

Protocollo d’intesa tra PlasticFreeonlus e Comune di Agrigento, Fabio La Felice: Sia l’inizio di un cambio culturale, grazie al Vice Sindaco Aurelio Trupia

A firmarlo il Vice Sindaco e Assessore Ambiente, Aurelio Trupia ed il Referente Plasticfreeonlus per le città di Agrigento e Favara, Alessandro Arcuri, che dichiara : ” Ringrazio il Presidente della II Commissione Fabio La Felice e tutti i componenti, Valentina Cirino, Flavia Contino e Nello Hamel, che mi hanno accolto con calore e interesse partecipato alle nostre numerose iniziative.

Grazie al mio Gruppo Operativo di Agrigento tra cui Giuseppe Alfano e Riccardo Brucceri, che mi supporta, alla nostra Referente Provinciale Maria Giovanna Piro, al Direttivo Regionale e Nazionale, soprattutto tutti i volontari della città e della provincia che ci hanno permesso di raccogliere in 9 mesi e 9 eventi circa 2,5 tonnellate di plastica e rifiuti alla raccolta che si occupano celermente delle nostre segnalazioni e alla SEAP che ci fornisce sempre i sacchi per le raccolte”.

Ed il presidente della II Commissione Consiliare, Fabio La Felice afferma: “Siamo entusiasti per la stipula della convezione, voluta fortemente da tutti i componenti, perché, oltre agli eventi di raccolta e bonifica di molti siti Agrigentini, saranno intraprese iniziative di sensibilizzazione sia nelle piazze che nelle scuole. Per questo, siamo convinti che questo percorso sia propedeutico ad un cambio culturale radicale. Ringraziamo il Vice Sindaco Trupia per aver reso possibile iniziativa”.