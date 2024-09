Poche ore al premio Karkinos: uno spettacolo che riserverà sorprese

Il brivido del ritorno sul palco, il passato che torna per rendere sempre più bello un appuntamento che ogni anno assume ancora più rilevanza. Tutto pronto per la serata finale dell’ottava edizione del premio Karkinos in programma domani sera, sabato 21 settembre, al teatro Pirandello di Agrigento. “Non mancheranno le sorprese- assicura il patron del premio, Carmelo Cantone-. Non sveliamo nulla perché vogliamo rendere magica la serata dall’inizio alla fine.” Sono tante le adesioni di partecipazione all’ottava edizione del Premio Karkinos arrivate, in questi giorni, da personalità, istituzioni, gente comune “segno di un riconoscimento sempre maggiore e di una crescita costante negli ultimi anno della manifestazione”, dice il presidente dell’associazione “Antiche tradizioni popolari” , Salvatore Varisano, che organizza il premio. E, così, dopo mesi di attesa e preparazione sabato sera il momento della cerimonia finale, presentata da Elettra Curto e con la regia di Luigi Costanza. Ospiti della serata saranno Mario Vasile e Mimmo Pontillo che allieteranno con la loro musica il pubblico del Pirandello. Questi i premiati dell’ottava edizione: il conservatorio di musica “Toscanini” di Ribera per la sezione arte e musica, Openhouse di Valentina e Federica Sorce per l’inclusione, Gloria Riggio per la poesia, Marcello Lino per la medicina, Francesco Messina per l’imprenditoria-premio Totò Moncada, Vittorio Alessandro per la sezione tutela e ambiente, premio speciale legalità al prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Novità di questa ottava edizione è la sezione “Angeli in divisa”: per la Polizia di Stato premio al commissario Michelangelo Lo Piparo e per il Comando provinciale dei Carabinieri al vice brigadiere Francesco Paolo Venerio, che si sono particolarmente distinti nell’espletamento del proprio dovere.