Poesia, musica e talento: al Castello Chiaramonte i riconoscimenti del Premio “Ignazio Buttitta”

La Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara ha ospitato ieri la cerimonia di premiazione del XXVII Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta – Sezione Giovani”, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. «Il rinato amore per la lingua siciliana e per la cultura della nostra Isola è stato messo in risalto dalla qualità degli elaborati arrivati dalle tante scuole che hanno aderito al nostro concorso – ha detto la presidente –. Un grazie particolare va agli alunni e studenti che hanno partecipato e, naturalmente, al lavoro svolto dai loro insegnanti e dai dirigenti scolastici in questo importante settore qual è la cultura siciliana».



A fare gli onori di casa il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti e la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, che hanno espresso parole di elogio per il Centro “Renato Guttuso” per le molteplici iniziative portate avanti e per il lavoro svolto da scuole e centri di cultura nella crescita sociale e civile della città. I giovani poeti hanno descritto in versi la Sicilia delle tradizioni ma anche quella contemporanea, dimostrando un’ottima preparazione e grande passione. A tutti i vincitori il Centro Guttuso ha donato un’elegante pergamena. Hanno partecipato al concorso gli Istituti Comprensivi “Falcone e Borsellino”, “Vitaliano Brancati” e “Andrea Camilleri” di Favara, gli Istituti Comprensivi “Anna Frank” e “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte, l’Istituto Superiore “Ambrosini-King” di Favara e l’Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Aragona. Unitamente ai premi del concorso letterario sono stati consegnati anche i “Premi Giovani Eccellenze” a ragazzi e ragazze distintisi nello sport, nella musica e nelle performance artistiche. Gli insigniti sono stati: Manuele Melluso, clarinettista, per i brillanti risultati conseguiti in numerosi concorsi musicali; Ismaele Lupo, talento della pizza acrobatica, capace di trasformare ogni esibizione in uno spettacolo coinvolgente; Matteo Americo, karateka, vincitore della medaglia d’oro ai Campionati Europei di Spagna nella disciplina del Karate Kyokushinkai sotto la guida del maestro Shihan Alessandro Caramanno; e Samuela Pullara, karateka guidata dal maestro Sensei Andrea Caramanno, protagonista ai recenti Campionati Europei di Barcellona.



La cerimonia è stata arricchita da momenti musicali affidati ad alunni e docenti delle varie scuole: il “Coro Voci Bianche” diretto da Giusy Moscato dell’I.C. “A. Camilleri” ha eseguito “Sicilia beddra”; Chiara Patti al violino ed Emma Cavaleri al pianoforte, alunne dell’I.C. Brancati seguite dagli insegnanti Baglieri e Cusumano, hanno reso omaggio ai Guns N’ Roses; gli alunni della IV A primaria del plesso “Mons. Giudice” dell’I.C. Falcone e Borsellino, diretti dal maestro Franco Nobile, hanno eseguito “Vitti na crozza”; il giovane pianista Antony Galluzzo ha interpretato un brano dei Genesis; infine, il duo formato da Giusy Moscato alla voce e Graziano Mossuto al pianoforte ha concluso le esibizioni con un omaggio a Rosa Balistreri attraverso “Cu ti lu dissi” e con il brano “U carusu”, scritto e musicato dallo stesso Mossuto e dedicato alla civiltà dello zolfo. Ecco i vincitori della Sezione Giovani del XXVII Premio “Ignazio Buttitta”: I.C. “Brancati” di Favara: Gioia Cardile, Rosario Zarcone, Angelo Sciumè, Salvatore Cibella; I.C. “Camilleri” di Favara: alunni della 1ª E (plesso Bers. Urso), Salvatore Pitruzzella, Gabriele Moscato, Calogero Maglio, Silvia Gangarossa, Giorgia Marchica, Domenico Costanza, Giovanni Costa, Stefano Costa, Giuseppe Vella, Aurora Lombardo, Sofia Pullara, Beatrice Montalbano, Marta Bellavia, Zohal Hashimi, Asia Bosco, Benedetta Nipo, Gaetano Bellavia; I.C. “Falcone-Borsellino” di Favara: Salvatore Fanara, Frida Caramanno, Noemi Mendolia, Giulia Di Miceli, Chiara Alongi, Giuseppeandrea Morreale, Vittoria Bennardo, Giorgia Tuzzolino; I.C. “Levi di Montalcini” di Agrigento: Alessandro Pio Molinara, Alessandro Tornabene, Carlotta Gibilaro, Gabriele Monterosso, Luigi Girgenti; I.C. “Anna Frank” di Agrigento: Alberto Cinquemani, Matteo Abbinante, Damiano Capraro, Steven Mannara; I.C. “Garibaldi” di Realmonte: Lara Zambito, Giorgia Di Mora, Noemi Fiorica, Sofia Montante, Samuel Alaimo, Matteo Lo Nigro, Pasquale Iacono, Vito Antonia, Samuele Sciortino, Giulio Siminelli, Calogero Guarragi, Giulia Guarraci, Ginevra Mira, Miriam Terlizzi, Antonio Musso, Salvatore Rosano; Istituto “Ambrosini-King” di Favara: Manuela Caramazza e Carola Alaimo; Istituto “Fermi” di Aragona: Calogero Bongiorno, Antonio Mossuto, Oubayed Allah Bouallague, Alessandra Ferraro, Beatrice Giardina e Giuseppe Di Miceli.

