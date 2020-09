Politica. Adriano Barba e Antonio Moscato (FdI): “Salutiamo con entusiasmo la nomina del coordinamento cittadino di Forza Italia al quale auguriamo buon lavoro”

Nasce a Favara un nuovo gruppo dirigenziale di Forza Italia. A farne parte Paolo Dalli Cardillo, Giuseppe Arnone e Alessandro Pitruzzella. Arrivano gli auguri di buon lavoro dai dirigenti del Circolo Fratelli d’Italia di Favara.

“Salutiamo con entusiasmo la nomina del coordinamento cittadino di Forza Italia al quale auguriamo buon lavoro.”. A scrivere è Adriano Barba, portavoce di Fratelli d’Italia della città di Favara.

” Stiamo lavorando- continua l’avv. Barba- per una logica di aggregazione dell’area di centrodestra ed in questa fase è importante individuare gli interlocutori con i quali intraprendere un percorso capace di esternare una proposta politica che guardi alla risoluzione dei problemi della città. Ci auguriamo che anche gli altri partiti della coalizione di centrodestra possano individuare i propri dirigenti cittadini per avviare tutte le iniziative prodromiche alla stesura di un programma per la Città con le persone in grado di poterlo rappresentare ai cittadini. Presto avvieremo un primo tavolo di confronto. Favara non può più aspettare”.

Lo stesso entusiasmo è manifestato dal Presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia, Antonio Moscato.

“Una coalizione di centrodestra ben coesa sotto l’egida di un programma che abbia a cuore il benessere delle imprese, dei commercianti e dei cittadini è la carta vincente. Per questo motivo- conclude Antonio Moscato- saluto con favore il delinearsi del nuovo quadro dirigente di forza Italia a Favara. Abbiamo una grande responsabilità come coalizione, vincere e farci carico di far diventare Favara il paese che merita essere”.