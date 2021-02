Politica. Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del depuratore nella fascia costiera agrigentina. La soddisfazione dell’avv. Roberta Zicari

A pochi minuti dall’intervento dell’on. GIusi Savarino in merito alla realizzazione di un nuovo depuratore che servirà la fascia costiera agrigentina e Favara, ad esprimere soddisfazione anche l’avv. Roberta Zicari.

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.” Con questa citazione voglio esprimere la mia soddisfazione per la notizia dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la realizzazione del nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento e Favara. Una storia che seguo dal 2014, che inizia con le cause per il rimborso dei canoni di depurazione, per arrivare alle diffide ad adempiere verso gli enti pubblici per non perdere il finanziamento stanziato dal Cipe per superare l’infrazione comunitaria; che passa dalla mobilitazione civica, fino ad approdare all’attenzione della IV Commissione legislativa Ars. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che negli anni non hanno mai abbassato la guardia ed alla sensibilità politica di chi ha seguito passo passo la vicenda.

Una grande vittoria per la nostra città e per tutti coloro- conclude l’avv. Zicari- che hanno sempre avuto a cuore la tutela della salubrità del mare ed il rispetto degli utenti, che devono pagare un servizio (nel caso specifico di depurazione) solo quando viene correttamente effettuato”.

