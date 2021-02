Politica. Amministrative 2021. L’appello alle donne da parte di Rosalia Sgarito, responsabile prov. politiche sociali e dei minori di Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’invito di Rosalia Sgarito, responsabile provinciale per le politiche sociali e dei minori di Fratelli d’Italia, rivolto a tutte le donne di Favara per le prossime amministrative locali.

“Le scadenze amministrative si avvicinano e Fratelli d’Italia intende promuovere la partecipazione delle donne nell’azione politica locale. Purtroppo bisogna prendere atto, con rammarico, che la partecipazione delle donne nella formazione delle liste, al di là delle disposizioni normative che ne tutelano la preferenza di genere, appare,

di fatto, ancora lontana da una piena e paritaria realizzazione nelle scelte politiche e partitiche locali. Per questa ragione sento di rivolgere un invito sincero alle tante eccellenze in gonna presenti nei vari comuni chiamati ad eleggere le nuove assise cittadine affinchè decidano di dare il loro, prezioso, contributo. Sono certa che l’invito non rimarrà inascoltato e per questa ragione chiedo alle tante aggregazioni culturali cittadine che da tempo promuovono iniziative a tutela della parità di diritti di genere a volere offrire, ancora una volta, il loro contributo. La politica è un’arte nobile e non possiamo permetterci di delegarne l’attività ai solidi noti personaggi. Servono giovani donne, preparate e determinate, che abbiano già dimostrato di fare bene nelle rispettive professioni. Per questa ragione sono convinta che sia necessario superare gli steccati ed i pregiudizi per mettersi in gioco con le proprie idee. Tra le straordinarie intuizioni nate a Favara, una in particolare credo sia di fondamentale supporto rispetto al coinvolgimento delle donne in politica e risponde al nome di “Prime Minister”, ovvero la scuola di formazione politica per giovani donne nata in seno al fermento culturale della Farm Cultural Park. A loro rivolgo un appello accorato: scendete in campo e dateci una mano. Favara necessità anche delle sue donne migliori unitamente al valore aggiunto di tanti uomini che si sono sempre spesi in questa terra per tentare di renderla migliore. Favara ha bisogno delle sue risorse migliori nel periodo più buio della sua storia. Tra queste le donne sono chiamate a dare il loro contributo ed offrire la loro sensibilità rispetto alle sfide che la nostra comunità è chiamata ad affrontare nei prossimi anni. Tante di esse si sono già avvicinate e tante amiche stanno intraprendendo un percorso che li vedrà impegnate, convintamente, nelle prossime amministrative. Ma occorre fare di più. Fratelli d’Italia ha già dimostrato di valorizzare le donne facendosi guidare da una leader donna e prima italiana a presiedere un partito europeo, il Partito dei Conservatori e Riformisti Europeo. Di recente è stata pure oggetto di gratuiti e vili insulti e di consueto deve difendersi da insani attacchi a sfondo sessista. A Favara, come a Roma, bisogna superare tali ignoranze e pregiudizi perché venga ribadito, una volta per tutte, un concetto semplice: il genere non è un limite ma una

risorsa e tutti, uomini e donne, siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi per offrire condizioni di sviluppo a noi e alle prossime generazioni. Partiamo da Favara, grande laboratorio politico e culturale. Sono certa che l’appello non rimarrà inascoltato e le donne, con la loro lucida testardaggine, non potranno che offrire spunti importanti ed innovativi nella risoluzione dei tanti, annosi, problemi di Favara presentandosi convintamente alle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia c’è e vi aspetta”.

Responsabile Prov.

Politiche Sociali e dei Minori

Rosalia Sgarito