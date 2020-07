Politica. Antonio Moscato del Circolo Fratelli D’Italia di Favara: “Rinnovo il mio invito a tutti coloro che si rispecchiano nei medesimi ideali ad avvicinarsi a noi ed impegnarsi per il proprio paese”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Moscato, Presidente del Circolo Fratelli D’Italia di Favara.

“Fratelli D’Italia è un partito presente da non molto nella nostra Città, ma attraverso il nostro circolo, che mi onoro di rappresentare, esso vuole mettere radici profonde e non essere il solito fuoco di paglia che si spegne dopo il vento delle elezioni.

Una realtà del genere per non scomparire ha bisogno di alcuni elementi che garantiscano una continuità prima delle competizioni elettorali, durante la campagna elettorale e soprattutto dopo, quando in relazione al risultato raggiunto bisogna rimboccarsi le maniche e trasformare le parole in fatti.

Per Fratelli D’Italia questi elementi garanti sono i seguenti :

Un progetto che nasca dalla condivisione di un Ideale (poiché gli ideali costituiscono il vero MOTORE della politica, contrariamente a quanto si pensa).

Una squadra che si impegni a concretizzare il progetto.

Ed in fine ma non meno importante, occorre l’uomo che sappia fare da sintesi a questo lungo processo.

Il nostro Circolo sta elaborando le prime due fasi, ovvero definire il progetto e scegliere la giusta squadra, a tal proposito rinnovo il mio invito a tutti coloro che si rispecchiano nei medesimi ideali ( conservatori nei valori essenziali dell’uomo, liberali e liberisti) ad avvicinarsi a noi ed impegnarsi per il proprio paese.

Alla fine questa squadra consegnerà il volante al pilota giusto”

ANTONIO MOSCATO