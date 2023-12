Politica. Appena formato, il nuovo direttivo della Democrazia Cristiana di Favara parla di progettualità

Dopo la cerimonia di insediamento tenutasi pochi giorni fa, il neo direttivo della Democrazia Cristiana di Favara si è messo in moto sotto i dettami della solidarietà, giustizia sociale ed etica morale. Tante le idee e tanta la voglia di spendersi per il territorio, così come si legge nelle dichiarazioni a firme congiunte dei membri della D.C che pubblichiamo integralmente.

Dopo l’insediamento del nuovo direttivo della Democrazia Cristiana che vede Giuseppe Nobile nel ruolo di Segretario Comunale del Partito, Raffaella Vinciguerra nel ruolo di Vicesegretario, Cristina Gargano Presidente, Giuseppe Bellavia Vicepresidente, Marianna Zambito Segreterio Amministrativo e Linda Bosco Segreterio Organizzativo, si è tenuto Sabato giorno 2 Dicembre 2023 il primo incontro segnando il culmine di intensi sforzi da programmare per consolidare il nuovo corso.

Al centro della riunione, l’instancabile ricerca di promuovere il sociale basato sull’etica cristiana e la responsabilità civica, valorizzando il ruolo cruciale della comunità locale e delle autonomie territoriali. Questi valori costituiscono i pilastri della nuova strada che il gruppo dirigenziale territoriale favarese della DC si propone di perseguire. L’incontro ha rappresentato un punto di partenza, un primo passo verso una serie di iniziative volte a rilanciare il dialogo con la società civile e a rafforzare il senso di appartenenza territoriale.

L’entusiasmo e la volontà del fare di ogni componente della Dirigenza Favarese della Democrazia Cristiana ha sottolineato il desiderio di costruire con tenacia un futuro basato sulla solidarietà, la giustizia sociale e l’integrità morale avvalendosi anche delle leve dipartimentali scelte e designate dal partito. Il gruppo auspica che la politica ritorni ad essere uno strumento di servizio per il bene comune.