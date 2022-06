Politica. Elezioni Sciacca.L’on. Catanzaro: “VINCE IL CENTROSINISTRA UNITO, RINNOVATO E CREDIBILE”

“Il progetto di rinnovamento credibile e candidato a sindaco credibile. La nostra proposta organica di Centrosinistra unito e giovane è stata premiata dagli elettori di Sciacca, ora mettiamoci al lavoro per rendere concrete le nostre idee”.

Così Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta il successo di Fabio Termine al secondo turno di ballottaggio delle elezioni amministrative di Sciacca. La sua dichiarazione è affidata ad una nota stampa che pubblichiamo integralmente.

“E’ il risultato di un gran lavoro di rinnovamento che stiamo portando avanti in tutta la provincia di Agrigento – aggiunge Catanzaro – . La comunità di Sciacca, com’è successo quindici giorni fa in altri Comuni agrigentini al voto, e come accade in altre parti d’Italia, premiano un programma concreto che guarda al futuro, che sta costruendo una classe dirigente nuova che ascolta i bisogni dei cittadini e che propone progetti progressisti che coinvolgono i giovani e la gente libera”.