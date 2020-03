Politica. Favara. I consiglieri del Gruppo Misto al Presidente Di Naro: “A malincuore non parteciperemo per ridurre il contagio”

Non aggiungiamo nulla, ma conoscendo i 4 consiglieri del Gruppo Misto e la loro capacità politica all’interno della pubblica assise, la scelta di non partecipare alla seduta consiliare convocata in seduta urgente e straordinaria è dettata dal grande senso di responsabilità e prudenza. Di seguito le loro motivazioni.

Al Presidente del Consiglio Comunale

di Favara

I consiglieri del Gruppo Misto del Comune di Favara, Marilì Chiapparo, Sergio Caramazza, Vito Maglio e Rossana Castronovo, convocati con tutti gli altri consiglieri alla seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, anticipano, con questa lettera aperta al Presidente, la loro decisione di non partecipare ai lavori della pubblica Assise.

Premettendo che la cosa più auspicabile in questo momento sarebbe stata, per motivi di sicurezza, il rinvio della seduta del Consiglio Comunale, il Gruppo Misto, in ottemperanza alle disposizioni dell’ultimo decreto restrittivo emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri dettate per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, seppur con amarezza, ma allo stesso tempo con grande senso di responsabilità, rinunciano al dibattito in Consiglio Comunale, posto che il loro dissenso allo strumento finanziario era stato manifestato già in occasione dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio.

Tale scelta, fatta esclusivamente per ridurre il rischio di contagio nella serena e responsabile accettazione delle eventuali conseguenze estreme per l’Organo Consiliare, nasce dalla consapevolezza che (come dimostrato dalle ultime votazioni degli atti propedeutici al bilancio) la maggioranza ha i numeri per l’approvazione della proposta, cui si arriverebbe, in via teorica, in ogni caso.

Marilì Chiapparo

Sergio Caramazza

Vito Maglio

Rossana Castronovo