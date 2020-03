Politica. Favara. Referendum Bocciamoli tutti, rinviata alla prossima settimana la raccolta firme negli spazi pubblici

Dove finisce la politica ed inizia il senso di responsabilità verso la collettività in un momento di emergenza. Ottimo l’esempio dato dai consiglieri del Gruppo Misto e dei dissidenti del M5S i quali hanno rinviato alla prossima settimana la firma della petizione negli spazi pubblici.

Ecco quanto scrivono gli 11 consiglieri responsabili.

“Viviamo con apprensione le notizie legate alla diffusione del coronavirus, che in questo fine settimana sono state più che mai allarmanti. La petizione BOCCIAMOLI TUTTI è nata in un momento delicato per la comunità, che intendiamo rispettare rinviando almeno per questa settimana la raccolta di firme in spazi pubblici. Rimarrà comunque attiva la raccolta on-line e sarà possibile firmare sui moduli cartacei in possesso dei nostri amici. Già in pochi giorni, nonostante i contatti umani siano stati ridotti, abbiamo ottenuto l’adesione di mille favaresi, contando di raccogliere molte più firme quando la situazione sanitaria si sarà stabilizzata. Approfittiamo di questo comunicato per ricordare ai nostri concittadini l’importanza di un comportamento prudente, per far sì che questo momento diventi prima possibile solo un brutto ricordo”.

Il gruppo misto e i dissidenti M5S