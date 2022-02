Politica- Giovanni Scalici eletto segretario di Identità Siciliana

Giovanni Scalici è il nuovo segretario di Identità siciliana, movimento nato a difesa delle istanze dei siciliani, da sempre ignorate dalla politica.

Già dipendente del Ministero delle Finanze, funzionario dell’Agenzia delle entrate e dirigente nazionale della FLP/finanze, Scalisi vanta una lunga carriera politica, prima come Consigliere e Assessore ai Beni a alle Attività culturali della Provincia di Palermo, successivamente come Assessore al Bilancio del Comune di Villabate.

“La mia esperienza politica e sindacale -dichiara il neo-eletto segretario- costituiranno la mia strada maestra nel nuovo ruolo che mi è stato affidato dagli amici di Identità Siciliana.

Insieme saremo il necessario baluardo dei valori storici e delle esigenze di perequazione dei Siciliani, in un momento in cui tutto il Sud, e la Sicilia in particolar modo, vengono lasciati fuori dalle grandi strategie economiche e di sviluppo, nazionali ed internazionali -conclude Scalici.