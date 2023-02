Politica. I capogruppo consiliari contrarie sulle Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

I capogruppo consiliari dei gruppi politici FBC e PD, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia hanno indirizzato al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi e al sindaco di Favara Antonio Palumbo una mozione che impegna l’amministrazione comunale a manifestare presso la giunta regionale la netta contrarietà sulle Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Secondo i capogruppo di FBC e PD, la mozione ha lo scopo di portare il dibattito in Consiglio e fra i cittadini, affinché emergano le preoccupazioni e la contrarietà a ogni ipotesi di riconoscimento di autonomia che comporti una seria discriminazione dei diritti e del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione che garantisce l’uguaglianza dei cittadini in tutte le regioni d’Italia.

La nostra nazione – dichiarano Cucchiara e Bellavia – per funzionare al meglio ha bisogno di ridurre le disparità territoriali, di affrontare la questione meridionale e di guardare con maggiore propensione all’Europa.