Politica. Il Circolo Fratelli d’Italia di Favara: ” Abbiamo ritenuto opportuno redigere un documento con tre proposte di modifica del regolamento TARI 2020″

Pubblichiamo integralmente il comunicato stampa inviato da Antonio Moscato, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Favara.

“Anche se il partito che rappresento, a Favara, oggi non è in consiglio comunale, noi di Fratelli d’Italia abbiamo ritenuto opportuno redigere un documento con tre proposte di modifica del regolamento TARI 2020 dopo l’apertura, positiva, al confronto con la città espressa dall’assessore Maggiore. Al fine di meglio operare, Fratelli d’Italia si è voluta confrontare con le parti sociali datoriali e dei consumatori, rispettivamente rappresentati dal Delegato Presidente Confcommercio Favara Arch. Calogero Niesi e dal responsabile regionale di Konsumer Avv. Giuseppe Di Miceli. Confidiamo che possano essere recepite e valutate positivamente anche dagli uffici preposti. Sulla questione il presidente del circolo dichiara: “A mio modo di vedere, queste tre modifiche, a parità di volume di rifiuti raccolti, potrebbe incentivare chi oggi, per un costo esoso e proibitivo del servizio, non riesce a essere in regola con i pagamenti di tutte le rate; ci sarebbe quindi il conseguente incremento del “liquido” nelle casse comunali.