Politica. Il Comune di Grotte- UN SOSTEGNO ECONOMICO PER TITOLARI DI PARTIVA IVA E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’

COMUNE DI GROTTE – UN SOSTEGNO ECONOMICO PER TITOLARI DI PARTIVA IVA E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’

AVVISO – FONDO EMERGENZA COVID-19 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D3 – SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ ABITAZIONE DI RESIDENZA.

A darne notizia l’assessore ai servizi sociali Miriam Cipolla e l sindaco Alfonso Provvidenza.

Sul sito del Comune l’Avviso e il modello di domanda per chiedere un sostegno per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

Si tratta di fondi per 55.341,00 euro recuperati dai Sindaci del Distretto socio-sanitario di Canicattì non spesi negli anni precedenti.

Soggetti beneficiari:

1) I titolari di partita IVA che hanno chiuso o sospeso la propria attività lavorativa a causa dei provvedimenti governativi per l’emergenza coronavirus;

2) I nuclei familiari residenti nel Comune di Grotte che si trovano in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’emergenza COVID-19.